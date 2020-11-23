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مدراء الأمن يتفقدون محيط اللجان الانتخابية بجولة إعادة المرحلة الأولى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:17 ص
مدراء الأمن يتفقدون محيط اللجان الانتخابية بجولة إعادة المرحلة الأولى دوريات امنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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مر مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات على القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وواصلت وزارة الداخلية الاستعدادات الأمنية بكافة مديريات الأمن لتأمين انتخابات جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث اعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها ، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها ، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام .

 


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الداخلية

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