محافظ القليوبية يقرر غلق المحال والمطاعم الغير ملتزمة بالإجراءات الوقائية 3 أيام

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الكتاب الدورى رقم 293 بتاريخ 22 نوفمبر 2020، بشأن الاستعدادات التى أرقها مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد، حيث تضمنت غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات الاحترازية والوقائقية للحد من انتشار فيروس كورونا ٣ أيام.

وشدد محافظ القليوبية علي الجهات المعنية من وحدة مرور القليوبية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المواقف بضرورة متابعة تطبيق الغرامات المقررة علي المواطنيبن غير الملتزمين بإجراءات الحد من انتشار كورونا وخاصة متابعة الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل الجماعي والمواصلات العامة.

كما تضمنت أيضا التشديد على المحال والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الإحترزية والوقائية الصادرة بشأن مواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.