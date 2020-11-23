اليوم السابع
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ويتابع الإجراءات الإحترازية بموقف بنها..

محافظ القليوبية يتفقد مشروع تطوير شوارع بنها وكوبري كفر الجزار.. صور

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:49 ص
محافظ القليوبية يتفقد مشروع تطوير شوارع بنها وكوبري كفر الجزار.. صور محافظ القليوبية يتفقد اعمال تطوير كوبرى كفر الجزار
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة بنها تفقد خلالها أعمال مشروع تطوير شوارع ومداخل مدينة بنها، لدفع الأعمال والإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن، لتحقيق السيولة المرورية للسيارات ومنع التكدسات.

بدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير وإجراء الصيانة اللازمة لكوبرى كفر الجزار الحديدى، حيث تم الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة لجسم الكوبري وإنشاء البلدورة الوسطى وجاري أعمال إزالة الأتربة تمهيدا لوضع طبقة أسفلت بقطر 5 سم، حيث شدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة البدء في أعمال الرصف لسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير، وفتح الكوبري أمام السيارات باعتباره محورا مروريا هاما يصعب غلقه.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان آخر الفلل حيث كلف المحافظ المكتب الهندسى القائم على تصميم الميدان بتضييق الجزيرة الوسطى قدر المستطاع وتوسيع الحارات المرورية لتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى مراعاة الشكل الجمالي للميدان، كما وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال التصميم واستكمال الإنشاءات فورا، مؤكدا أنه سيتم المرور بشكل يومي لدفع الأعمال وسرعة الإنتهاء من المشروع.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد موقف بنها العمومي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، كما قام المحافظ بتوزيع الكمامات علي المواطنين مطالبا بضرورة الإلتزام وإرتداء الكمامة باستمرار.

وشدد المحافظ، على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.

وخلال الجولة، تابع المحافظ، منظومة رفع القمامة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين الموجودين أمام الموقف وبداخله، وبالشوارع الرئيسية التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري.

أعمال التطوير بشوارع بنها

أعمال التطوير بشوارع بنها

 

الباعة الجائلين على كورنيش النيل ببنها
الباعة الجائلين على كورنيش النيل ببنها

 

تطوير شوارع بنها
تطوير شوارع بنها

 

تطوير ميدان الفلل ببنها
تطوير ميدان الفلل ببنها

 

تفقد تطوير كورنيش النيل ببنها
تفقد تطوير كورنيش النيل ببنها

 

تفقد كوبرى كفر الجزار
تفقد كوبرى كفر الجزار

 

توزيع كمامات بموقف بنها
توزيع كمامات بموقف بنها

 

متابعة موقف بنها العمومى
متابعة موقف بنها العمومى

 


اخبار القليوبية

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