محافظ أسيوط: اللجان بدأت فى استقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى جولة الاعادة

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن اللجان الإنتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة بدأت في استقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 في 914 لجنة فرعية موزعين على 4 لجان عامة و15 مركز شرطة وقسم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة، مؤكدًا أن جميع اللجان تعمل بانتظام وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين في العملية الانتخابية وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة على أن تغلق اللجان أبوابها في التاسعة مساءًا وتستمر عملية التصويت اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء.

وأوضح محافظ أسيوط، أن هناك متابعة لحظية للعملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة التي انعقدت اليوم بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والعميد أركان حرب سيد رضوان ساني مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للمشروعات والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية ومسئولي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة، لافتًا إلى استمرار انعقاد الغرفة لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز.

وأكد المحافظ على جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين والاستعداد التام بالتنسيق مع كافة الجهات لادارة العملية الانتخابية والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث مشيراً إلى متابعته المستمرة لعمليات التصويت بكافة اللجان بالمحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتذليل العقبات والمشاكل التي قد تعوق سير العملية الانتخابية والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لاستكمال الحياة النيابية وتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة في بناء الوطن.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألف و851 ناخب سيدلون بأصواتهم في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة.