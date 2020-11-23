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محافظة القاهرة تستقبل 140 طلب تصالح وتحصل مليارا و700 ألف جنيه رسوم

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:30 ص
محافظة القاهرة تستقبل 140 طلب تصالح وتحصل مليارا و700 ألف جنيه رسوم تلقى طلبات التصالح - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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استقبلت أجهزة محافظة القاهرة 140 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء حتى الآن على مستوى أحياء المحافظة، كما حصلت المحافظة مليارا و700 ألف جنيه تقريبا من رسوم جدية التصالح منذ بدء استقبال الطلبات، وذلك ضمن العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء.

وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة بها 167 ألف مخالفة بناء، وبتقدم 130 ألفا و934 للتصالح على المخالفات، يتبقى 36 ألف مخالفة بناء لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح عليها، ومن المتوقع أن يقرر رئيس مجلس الوزراء مد فترة تلقى الطلبات مرة أخرى لمدة شهر.

وأضافت المصادر، أن التخفيضات التى أعلن عنها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ساهمت فى مضاعفة الطلبات خاصة بالمناطق الشعبية والتى وصل بها قيمة التصالح على المتر 50 جنيها و70 جنيها مما حفز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح خاصة فى المناطق الشعبية.
 
وكان أوضح رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة الأربعاء الماضى، أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بملف التصالح فى مخالفات البناء، تجاوزت 2.3 مليون طلب، مؤكداً استمرار المتابعة لتطبيق الإجراءات والخطوات المتعلقة بهذا الملف، والعمل على إزالة ومعالجة أية معوقات قد تواجه المتقدمين.

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