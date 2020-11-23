اليوم السابع
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مجهولون يسرقون شقة بطل العالم فى الأسكواش بالجيزة وجهود لضبط الجناه

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:19 م
مجهولون يسرقون شقة بطل العالم فى الأسكواش بالجيزة وجهود لضبط الجناه كريم عبد الجواد بطل العالم في الأسكواش
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرضت شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً، للسرقة على يد مجهولين بمحافظة الجيزة، حيث استولى اللصوص على مبلغ مالي وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سرقة شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن اللصوص استولوا على مبلغ مالي مستغلين غياب اللاعب وأسرته، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكبي السرقة، وتم الاستماع لأقوال اللاعب، لحصر المسروقات، وباشرت النيابة التحقيق.


كريم عبد الجواد

سرقة كريم عبد الجواد

سرقة شقة كريم عبد الجواد

الأسكواش

امن الجيزة

أخبار الحوادث

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