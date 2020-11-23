ما الدروس المستفادة من الموجة الثانية لـ"كورونا" فى أوروبا؟.. خبراء يجيبون

كتبت فاطمة شوقى

تواجه أوروبا انتشار كبير وشرس لفيروس كورونا فى الموجة الثانية، وكان على العديد من الدول الأوروبية أن تأمر بالإغلاق لمواجهة ارتفاع الإصابات والوفيات، وبالنسبة لخبراء منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO)، فإن الدرس الرئيسى من الموجة الثانية من حالات كوفيد -19 فى أوروبا أكثر من واضح.

وقال الدكتور ماركوس إسبينال، مدير قسم الأمراض المعدية فى منظمة الصحة للبلدان الأمريكية "أهم درس هو أننا يجب ألا نخفض حذرنا"، وقال "فى أوروبا، فى الصيف تم تخفيف الإجراءات المتخذة بشكل واضح وأصبح هناك إهمالًا فى ارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعى، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير فى الموجة الثانية.

واستذكر نائب مديرها الدكتور جيرباس باربوسا خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية أن "هذه الصورة للأمواج تستند إلى منحنى الوباء الذى يحدثه المرض".

وقال الطبيب البرازيلى "من الواضح أننا شهدنا موجة أولى فى أوروبا لأن الحالات نمت بسرعة كبيرة، واتخذوا إجراءات احتواء وتناقصت الحالات ولم تكن هناك حالات تقريبًا لمدة شهرين. ثم مع انفتاح الاقتصاد، حل الصيف والسفر، وما إلى ذلك، نما انتقال العدوى مرة أخرى وهذا هو سبب الحديث عن موجة ثانية ".

وفقًا لباربوسا، على الرغم من أن التخفيضات الكبيرة فى مناطق أو ولايات معينة قد أثرت بشكل إيجابى على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى بعض البلدان، إلا أنه فى أمريكا اللاتينية لم يتم التحكم فى انتقال الفيروس التاجى بعد.

لكن بالنسبة لنائب مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، إذا تم تعلم شيء ما، فهو أنه "فى أى جزء من العالم يوجد فيه الفيروس، إذا سهلت الظروف انتقاله، فسوف ينمو انتقال العدوى وسيكون لدينا المزيد من الحالات والمزيد. حالات الوفاة ".

ولهذا السبب، تتمثل إحدى توصيات المنظمة فى عدم النظر فقط إلى المعدلات الوطنية، "ولكن إلى ما يحدث فى كل ولاية أو مقاطعة أو بلدية"، للعمل بسرعة على المستوى المحلى عندما يكون من الواضح أن الفيروس ينمو فى منطقة معينة، وهو أمر يوافق عليه البروفيسور بول هانتر، الخبير البريطانى فى فيروس كورونا.

قال هانتر لبى بى سى موندو: "إذا نظرنا إلى البيانات المتاحة، فمن الواضح أن الأكثر فعالية والأقل ضررًا هو على الأرجح نظام القيود الإقليمية المتمايزة".

على الرغم من أن الأستاذ فى جامعة إيست أنجليا، فإن الدرس الأكثر وضوحًا من الموجة الأوروبية الثانية هو أنه لا يتعين عليك الانتظار حتى تصل المياه إلى رقبتك لاتخاذ أى نوع من الإجراءات، وأكد "الحالات تزداد أسرع بكثير مما تنخفض بعد اتخاذ الإجراءات"، و"على سبيل المثال، إذا أخذنا معدلات الاستشفاء (فى المملكة المتحدة)، فإنها تتضاعف أساسًا بمقدار ستة كل أسبوعين حتى بدأنا، وفى أبريل ثم استغرق الأمر منهم خمسين يومًا للعودة إلى حيث كانوا.

وشدد الطبيب البريطانى على أن "الدرس الآخر هو على الأرجح أنه يتعين عليك محاولة الحفاظ على الدعم الشعبي. لقد شهدنا فى أوروبا مظاهرات احتجاجية، والمزيد والمزيد من الناس يعترضون على هذه الإجراءات".

وقال لبى بى سى موندو: "ولهذا عليك أن تكون أكثر شفافية فيما يحدث"، فقد اندلعت احتجاجات فى جميع أنحاء إيطاليا ضد الإجراءات الجديدة لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا، وأيضا اسبانيا وألمانيا، كما تعترف منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بصعوبة الإبقاء على قيود صارمة، من جانبها، والتى أصرت دائمًا على أنه ينبغى النظر إليها على أنها واحدة من عدة أدوات متاحة لمحاولة التعامل مع الوباء.

وأكد : "يجب أن نوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية العامة"، ويصر مدير إدارة الأمراض المعدية فى منظمة الصحة للبلدان الأمريكية على أنه "يجب الحفاظ على تدابير التخفيف، لأننا ما زلنا لا نملك اللقاح"، قائلا "لا يتعين عليهم فرض حظر تجول فى جميع أنحاء البلاد، فنحن نلجأ إلى ذلك، ولكنه مزيج من التدابير: فى التعليم - مع البرامج التعليمية المتعلقة باستخدام الأقنعة وغسل اليدين والتباعد الاجتماعى - من أنظمة الاختبار والتتبع لتحديد الحالات، للحفاظ على هذا المنحنى المسطح ".

يعتقد الخبراء أنه يمكنك التعلم أيضًا من خلال النظر إلى أمريكا اللاتينية نفسها، وتسليط الضوء، كمثال على الابتكار الفعال، على حظر التجول المتباين الذى لا يزال ساريًا فى تشيلي.