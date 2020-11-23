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كيف علق جون كيرى على اختيار بايدن له مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ؟

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:10 م
كيف علق جون كيرى على اختيار بايدن له مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ؟ جون كيرى
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون كيرى، أن العمل الذى بدأه خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما باتفاقية باريس للمناخ، صار بعيد المنال، فى أول تعليق له على اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن له مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال جون كيرى: أعود إلى الحكومة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح، لمواجهة التحدى الأكبر لهذا الجيل، والجيل الذى سيعقبه.

 

وتابع جون كيرى: العمل الذى بدأناه باتفاقية باريس للمناخ بعيد المنال، موضحا أن أزمة المناخ تتطلب "كل الأيدى على ظهر السفينة".

 

وفى وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الإثنين، عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومى والمخابرات، حيث كلف الرئيس الأمريكى المنتخب رسميا أنتونى بلينكين بتولى وزارة الخارجية فى إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.


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