كبرى المدن الكندية تدخل مرحلة الإغلاق بسبب تفشي كورونا

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بدأت السلطات الكندية صباح اليوم /الاثنين/ في تطبيق مرحلة الإغلاق في تورونتو (كبرى المدن الكندية) لمدة 28 يوما في إطار محاولات السيطرة على تفشي فيروس كوفيد-19.

وتعني الإجراءات الجديدة أن جميع متاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية تقتصر على النقل فقط، وأن مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية الأخرى مغلقة تماما، ودخلت مناطق تورونتو وبيل صباحا مرحلة الإغلاق وستظل تحت القيود المضافة المرتبطة بها لمدة 28 يوما على الأقل.

وهذا يعني أنه سيتم منع متاجر البيع بالتجزئة - مع بعض الاستثناءات لمحلات البقالة، ومخازن الأجهزة، وبائعي التجزئة غير الضرورية - من السماح للعملاء بالدخول إلى متاجرهم.



كما أُجبرت خدمات العناية الشخصية، مثل الحلاقين والصالونات، على الإغلاق وتقتصر المطاعم الآن على الوجبات الجاهزة فقط.

وفي الوقت نفسه، دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ في تورنتو وبيل، لقصر جميع التجمعات الداخلية على أولئك الذين يعيشون في المنزل فقط، كما تم تخفيض حد التجمعات الخارجية من 25 إلى 10 أشخاص.



وبالرغم من عدم وجود قاعدة أو قانون محدد لمنع الناس من الانتقال من منطقة إلى أخرى، فقد طلب كبير الأطباء في مقاطعة أونتاريو، الدكتور ديفيد ويليامز، من المواطنين عدم السفر حتى داخل المقاطعة.