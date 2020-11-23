اليوم السابع
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كبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان الإعادة بانتخابات النواب فى قنا.. صور

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:54 ص
كبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان الإعادة بانتخابات النواب فى قنا.. صور
قنا ــ صابر سعيد

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شهدت لجان قري حجازة جنوب محافظة قنا، توافد من كبار السن على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجري اليوم وغدا بالمحافظة. 

كما تم تكثيف التواجد الأمنى بمحيط اللجان منذ الساعات الأولى مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ورش وتعقيم اللجان. 

ويتنافس علي المقعد 18 مرشحا، 4 مرشحين بالدائرة الاولي لمركز قنا، 4 مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة، و4 مرشحين بالدائرة الثالثة لمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف، و4 مرشحين بالدائرة الرابعة لمراكز أبو تشت وفرشوط.

توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بقنا

وتضم محافظة قنا 670  لجنة فرعية موزعين على  339 مركزا انتخابيا، كما  أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 2 مليون و34 ألفا و373  مواطنا.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

توافد كبار السن على اللجان الانتخابية فى قنا
 

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.

 

توافد كبار السن على لجان حجازة بقنا
 

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