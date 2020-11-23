اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كاميرات المراقبة دليل الأمن لكشف سرقة شقة بطل العالم في الأسكواش

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:55 م
كاميرات المراقبة دليل الأمن لكشف سرقة شقة بطل العالم في الأسكواش كريم عبد الجواد بطل العالم في الأسكواش
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذي شهد سرقة شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً، على يد مجهولين، حيث استولى اللصوص على مبلغ مالي وفروا هاربين.

وأشارت المعاينة الأولية لرجال المباحث، إلى وجود نظام كاميرات مراقبة بمحيط واقعة السرقة، وهو الأمر الذي يسهل مهمة رجال المباحث في التوصل لهوية اللصوص، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سرقة شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن اللصوص استولوا على مبلغ مالي مستغلين غياب اللاعب وأسرته، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكبي السرقة، وتم الاستماع لأقوال اللاعب، لحصر المسروقات، وباشرت النيابة التحقيق.


كريم عبد الجواد

سرقة كريم عبد الجواد

سرقة شقة كريم عبد الجواد

سرقة لاعب اسكواش

أمن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة