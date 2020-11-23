كاميرات المراقبة دليل الأمن لكشف سرقة شقة بطل العالم في الأسكواش

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذي شهد سرقة شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً، على يد مجهولين، حيث استولى اللصوص على مبلغ مالي وفروا هاربين.

وأشارت المعاينة الأولية لرجال المباحث، إلى وجود نظام كاميرات مراقبة بمحيط واقعة السرقة، وهو الأمر الذي يسهل مهمة رجال المباحث في التوصل لهوية اللصوص، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سرقة شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن اللصوص استولوا على مبلغ مالي مستغلين غياب اللاعب وأسرته، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكبي السرقة، وتم الاستماع لأقوال اللاعب، لحصر المسروقات، وباشرت النيابة التحقيق.