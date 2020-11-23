اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:41 م
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قطاع أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:37 م
قطاع أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب متنوعة خلال 24 ساعة حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
 
وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (كميات من المستلزمات والأدوات الصحية – أسمدة زراعية - بضائع أجنبية الصنع وفى مجال الأمن العام تم ضبط (20) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).
 
واثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (1773) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضيتين " تزوير إقامة"، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (150) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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