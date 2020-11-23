قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. والطماطم بـ5 جنيهات

كتب أحمد حمادة

ننشر قائمة أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين 23-11-2020، والتي جاءت كالتالي:-

الطماطم 5-8 جنيهات.

البطاطس 1.5- 2.5 جنيه.

الملوخية 2-3 جنيهات .

الكوسة 1.5-3.5 جنيه.

الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو.

البسلة 7-10جنيهات.

البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيه.

البصل الأبيض3-6.5 جنيه.

الخيار البلدى 1.5- 2.5 جنيه.

الخيار الصوب 3-5 جنيهات.

الجزر 3 - 5 جنيهات.

الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها.

الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات.

الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه.

البطاطا 1.5 - 2 جنيه.

الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه.

الباذنجان عروس أبيض 2 - 3 جنيهات.

الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات.