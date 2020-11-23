قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. والطماطم بـ5 جنيهات

ننشر قائمة أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين 23-11-2020، والتي جاءت كالتالي:-
الطماطم 5-8 جنيهات.
البطاطس 1.5- 2.5 جنيه.
الملوخية 2-3 جنيهات .
الكوسة 1.5-3.5 جنيه.
الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو.
البسلة 7-10جنيهات.
البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيه.
البصل الأبيض3-6.5 جنيه.
الخيار البلدى 1.5- 2.5 جنيه.
الخيار الصوب 3-5 جنيهات.
الجزر 3 - 5 جنيهات.
الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها.
الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات.
الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه.
البطاطا 1.5 - 2 جنيه.
الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه.
الباذنجان عروس أبيض 2 - 3 جنيهات.
الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات.
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