اليوم السابع
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ضبط 5528 سائق لعدم إرتدائهم الكمامات تطبيقا للإجراءات الاحترازية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:47 ص
ضبط 5528 سائق لعدم إرتدائهم الكمامات تطبيقا للإجراءات الاحترازية حملة أمنية على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية قِبل 5528 سائق نقل جماعى لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وتحرير449 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
 
جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية. 
 
 
 

وزارة الداخلية

فيروس كورونا

مخالفة عدم ارتداء الكمامة

الكمامة

حملة مرورية

حملة امنية

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