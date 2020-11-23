ضبط 20 طن كسر مكرونة ودقيق فاخر مجهول المصدر لإعادة تدويرها بالقليوبية

القليوبية ــ إبراهيم سالم

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية بقيادة العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية، لقيامه بتجميع كميات من كسر المكرونة لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، بالإضافة إلى كميات من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، عن ورود معلومات بقيام المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية، لتجميعه كميات من كسر المكرونة لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق.

على الفور تم تشكيل حملة مكبرة وتمكنت من ضبط 10 أطنان كسر مكرونة لإعادة تدويرها، و10 أطنان دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لإعادة إدخالها فى عملية تصنيع المكرونة لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.