ضبط موظفين بمحليات ميت غمر اختلسوا أموال مخالفات المباني

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظفين بإحدى الوحدات المحلية بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بإستغلال موقعهما الوظيفى خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2019 وقيامهما بعدم تحصيل تكاليف قرارات الإزالة لعدد من الحالات الخاصة بمخالفات المبانى للمواطنين بنطاق الوحدة المحلية محل عملهما وكذا قيامهما بتجميع مبالغ مالية من بعض المواطنين نظير تكاليف إزالة دون إعطائهم الإيصال اللازم وإختلاس تلك المبالغ لنفسيهما دون وجه حق، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربحهما من أعمال وظيفتهما.

كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.