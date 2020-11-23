اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات ببنها وبحوزتهم نصف كيلو حشيش وبانجو

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:47 م
ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات ببنها وبحوزتهم نصف كيلو حشيش وبانجو مخدرات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات بمدينة ومركز بنها وبحوزتهم نصف كيلو حشيش وبانجو، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.

كانت معلومات سرية قد وردت للعميد خالد محمدى رئيس مباحث القليوبية، بقيام مجموعة من العاطلين بترويج المخدرات على المتعاطين بمدينة ومركز بنها، وعلى الفور تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية.

وتمكن المقدم عمرو الجزار مفتش مباحث بنها، من القبض عليهم وهم "ع . غ . ف" وشهرته " كرشة" 37 سنة عاطل ومقيم منشية النور- دائرة القسم، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 200 جرام ومبلغ مالي 75 جنيه وهاتف محمول، و"م ن ت" 24 سنة عاطل ومقيم مساكن الحرس الوطنى التابعة لقسم أول بنها وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 30 جرام، ومبلغ مالى 100 جنيه وهاتف محمول ، و"ع. ل .ب" 25 سنة عاطل ومقيم الرملة التابعة لمركز بنها، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام،  ومبلغ مالى 700 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواه.


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