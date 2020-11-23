صور.. من هو فيصل المقدام وزير الخارجية السوري الجديد؟

وكالات

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن سوريا عينت الدبلوماسي المخضرم فيصل المقداد وزيرا للخارجية خلفا لوليد المعلم الذي وافته المنية الأسبوع الماضي.

من هو فيصل المقدام وزير الخارجية السوري الجديد؟

الدكتور المقداد من مواليد قرية غصم التابعة لمحافظة درعا عام 1954 كان فاعلاً في حياة الحركة الطلابية في سوريا بدءاً من عضويته في قيادة اتحاد الطلبة في جامعة دمشق ثم عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد قبل أن ينتخب نائباً لرئيس اتحاد الطلاب العالمي.‏

حائز الإجازة في الآداب قسم اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق عام 1978 كما نال شهادة الدكتوراه في الأدب الإنكليزي من جامعة شارلز الرابع في براغ عام 1992.‏

انتقل الدكتور المقداد في عام 1994 إلى العمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة حيث عمل في مختلف لجان الأمم‏ المتحدة ومثل سورية في العديد من المؤتمرات الدولية وعين نائباً للمندوب الدائم وممثلاً لسورية في مجلس الأمن.‏

وترأس عدة جلسات لمجلس الأمن كما حل نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأس عدداً من اجتماعاتها.‏

عين سفيراً للجمهورية العربية السورية ومندوباً دائماً لها في الأمم المتحدة في عام 2003.‏

وفي عام 2006 عين نائباً لوزير الخارجية.

رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في سورية.

متزوج وله ثلاثة أبناء “ولد وبنتان”.‏