صور.. محافظ الإسكندرية يدلى بصوته فى جولة الإعادة لانتخابات النواب

الإسكندرية جاكلين منير

أدلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بمنطقة السيوف بالمنتزة أول، واطمأن على بدء العملية الإنتخابية وإستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أى معوقات تعوق سير الإنتخابات والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة استعدادا لجولة الإعادة، والتى تجرى بالإسكندرية على مدار يومى 23 و 24 نوفمبر الجاري.

وناشد المحافظ المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه تم تيسير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والأخذ فى الإعتبار الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الإنتخابية.

وأوضح الشريف أنه منذ السابعة من صباح باكر اليوم فى أول أيام جولة الإعادة تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيا وذلك لمتابعة سير العملية الإنتخابية ورصد أية مشكلات طارئة للتعامل معها فورا.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.



المحافظ يدلى بصوته



الناخبين يرفعون علم مصر



محافظ الإسكندرية