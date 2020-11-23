شكوى من تراكم مياه الصرف فى شارع العمدة قرية العمدة بالفيوم.. والشركة ترد

أحمد جمال الدين - الفيوم رباب الجالى

أرسل القارئ محمد عبد العزيز شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تراكم مياه الصرف الصحى فى شارع العمدة قرية منشأة عبد الله مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، موضحا فى رسالته: "نعانى من تراكم مياه الصرف الصحى التى تعمل على نشر الرائحة الكريهة وانتشار الحشرات الضارة الناقلة للعدوى فضلًا عن تسربها أسفل المنازل وإحداث تصدعات بها".

قال محمد جمعة المتحدث الإعلامى باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم لـ"اليوم السابع" ردا على شكوى مواطن من انسداد مياه الصرف الصحى بقرية منشأة عبد الله أنه لا يوجد انسداد فى خطوط الصرف بالقرية والمشكلة انفجار ماسورة أمام منزل المواطن صلاح العمدة وتم إصلاحها يوم الخميس الماضي.

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تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".