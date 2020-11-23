رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل تخطيط الأحوزة العمرانية.. صور

وأضاف الدكتور محمد محمود رزق، لـ"اليوم السابع"، أنه جار تخطيط ووضع العلامات الاسترشادية للأحوزة لعدد من النجوع والعزب بقرية منشية النوبه لنجوع الغربياب والولياب وأبو الحمد والشوشاب والأنصار بعد الانتهاء من اعتمادها، وجار استكمال إجراءات تخطيط ووضع العلامات الاسترشادية لباقى النجوع والعزب بالقرية، وباقى القرى والنجوع والعزب بالمدينة والمركز.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود أنه قامت هندسة كهرباء العديسات والطود بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الطود غرب برئاسة محمد عبد المعز رئيس القرية بتركيب كشك كهربائي من خطة الإحلال من محول معلق بقدرة 200 ك. ف. أمبير إلى كشك كهربائي بقدرة 300 ك. ف. أمبير، وتغيير الأسلاك الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية جهد متوسط بمنطقة نجع الجسور بقرية الطود غرب لتدعيم الشبكة وزيادة قدرة كهرباء المنطقة، وإطلاق التيار الكهربائي للكشك وتوزيع الأحمال، كما قامت الوحدة المحلية لقرية العديسات بحرى بحملات النظافة بقيادة محمد حسن على حسين رئيس القرية، حيث استهدفت الحملة توسعة الطريق الغربي للعديسات بحري وناحية عزبة أبو خواجة وطريق عزبة عمر لبيب، وتوسعة مدخل العديسات بناحية نجع أم غرباب الشرقى، مما أسفرت الحملة عن يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء عن رفع 70 طن مخلفات صلبة وقمامة وأتربة ونواتج قص الزراعات.

وأشار رئيس مركز ومدينة الطود إلى استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكل الشوارع الرئيسية والداخلية بالمركز لظهور المركز بشكل لائق والحفاظ على المظهر الحضاري، حيث جاء ذلك فى ضوء تعليماته وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة منظومة النظافة بالمراكز والمدن.

رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل تخطيط الأحوزة العمرانية (1)

رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل تخطيط الأحوزة العمرانية (2)

رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل تخطيط الأحوزة العمرانية (3)