رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارا بتعيين ندية القاضى وكيلا لكلية الإعلام

المنوفية - محمود شاكر

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قرار بتعيين الدكتورة ندية عبدالنبى القاضى الأستاذ بقسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية وكيلا لكلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.

وتقدم الدكتور عبد الجواد سعيد ربيع عميد كلية الإعلام، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجهاز الإدارى بالكلية بخالص التهاني والتبريكات لوكيل الكلية متمنين لها المزيد من التقدم والنجاح .

كان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قد ترأس المائدة المستديرة التى نظمها اليوم مركز جامعة المنوفية للتطوير المهنى بدعم فنى من منظمة العمل الدولية ومشاركة 13 شركة قطاع خاص لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على الفرص المتاحة بسوق العمل بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، الدكتور صبحى شرف عميد التربية، الدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة، وممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وممثلى الشركات، ومسئولى المركز.

ووجه مبارك التحية للضيوف فى رحاب جامعة المنوفية، والتهنئة للقائمين على المركز بمناسبة مرور العام الأول على إنشائه بالجامعة والذى يهدف إلى سد الفجوة بين الجامعة ومتطلبات سوق العمل من خلال تطوير قدرات الطلاب وتقديم خدمات الإرشاد المهنى وزيادة فرصهم بسوق العمل، حيث قدم المركز خلال عام خدمات تدريبية ل 4000 طالب وخريج حتى الآن.

وأشاد رئيس الجامعة بتنظيم هذا اللقاء لمناقشة الوضع الحالى والممارسات الحالية لتوظيف الخريجين الجدد فى المحافظة خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا ووضع فرص العمل حاليا فى مختلف القطاعات، ووضع مقترحات لخلق مزيد من فرص العمل اللائقة لخريجى الجامعة على مستوى السياسات العامة للدولة. كما تناول اللقاء اليوم عرض الاتجاهات المستقبلية لتوظيف خريجى الجامعات والمعاهد العليا ونوعية الوظائف المطلوبة خلال الفترة القادمة والمهارات والقدرات المطلوب توافرها فى الخريجين الجدد.

وقام الدكتور أمين قنديل نائب مدير المركز بعرض تقديمى عن مركز التطوير المهنى بجامعة المنوفية وانجازات المركز خلال عام، والمنح المجانية التى يقدمها المركز للطلاب والخريجين.