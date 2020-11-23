رئيس بعثة جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات النواب بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والسفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بمدرسة محمد كريم بسموحة بإدارة شرق التعليمية.

واطمأنا على سير العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أى معوقات تعوق سير الانتخابات والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة استعدادا لجولة الإعادة، والتى تجرى بالإسكندرية على مدى يومى 23 و24 نوفمبر الجاري.

وناشد المحافظ المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه تم تيسير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.

وأوضح الشريف أنه منذ السابعة من صباح باكر اليوم فى أول أيام جولة الإعادة تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيا وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أية مشكلات طارئة للتعامل معها فورا.

وكان قد أدلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، بصوته فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بمنطقة السيوف بالمنتزة أول.

وتجرى جولة إعادة انتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الأولى، يومى الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر فى 14 محافظة، هى الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وبنى سويف وقنا والفيوم والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة، فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة الأولى.

وبدأت جولة الإعادة للمصريين فى الخارج، يوم السبت 21 نوفمبر، وتجرى على مدى 3 أيام، وفق الجدول المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعلن النتيجة النهائية فى محافظات المرحلة الأولى رسميًا يوم 30 نوفمبر 2020.

وتبدأ جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة بالنسبة للمصريين فى الخارج أيام السبت والأحد والاثنين 5 و6 و7 ديسمبر 2020، وتجرى فى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر 2020، فى 13 محافظة هى القاهرة ودمياط والغربية والشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد، وتعلن الهيئة النتيجة رسميًا يوم 14 ديسمبر 2020.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.