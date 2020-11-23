دول عربية تعترض على جدول أعمال اجتماع مجلس منظمة الوحدة الاقتصادية

كتب مصطفى عنبر

قالت مصادر دبلوماسية عربية لـ"اليوم السابع" أن دول عربية أعضاء بمنظمة الوحدة الاقتصادية العربية، إعترضت على جدول أعمال الدورة 110 للمجلس، والتى من المقرر أن تعقد يوم 7 ديسمبر المقبل

وأوضحت المصادر، أن الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية المنتهية ولايته السفير محمد الربيع، أرسل مذكرة للدول الأعضاء بالمجلس، تتضمن جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس، إلا أنها خلت من بند انتخاب أمين عام جديد للمجلس، الأمر الذى إعترضت عليه كل من الأردن وموريتانيا.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية أرسلت مذكرة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تطالب فيها بإدراج بند خاص باختيار الأمين العام الجديد للمجلس من بين ترشيحات الدول الأعضاء، علمًا بأن دلولة موريتانيا دمت أيضا مرشح لشغل المنصب.

وكان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أوصى فى اجتماعه الاستثنائى، الذى عقد فى شهر يوليه الماضى، بمقر الأمانة العامة للمجلس على مستوى المندوبين، بعدم التمديد للأمين العام الحالى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع والذى انتهت مدته القانونية يوم 10 يونيو الماضى، وإعلان شغور منصب الأمين العام للمجلس.

وكان مصدر مسئول بجامعة الدول العربية، كشف لـ"اليوم السابع" فى وقت سابقن أن السفير محمد الربيع، الأمين العام السابق لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يرفض تسليم مهامه على الرغم من صدور قرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة بعدم التجديد له لولاية جديدة. مؤكدا أن موقف السفير الربيع يثير مشاكل.