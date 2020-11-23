دورة تدريبية حول تطبيقات النانو تكنولوجى لمكافحة الأمراض النباتية

كتب عز النوبى

نظم معهد بحوث امراض النباتات، بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، دورة تدريبية تحت عنوان: "التطبيقات المتقدمة للنانوتكنولوجى فى مجال مكافحة الأمراض النباتية والنقل الجينى داخل النبات" بمعمل النا نوتكنولوجى والمواد النانومترية المتقدمة.

وأكد الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث امراض النباتات، بمركز البحوث الزراعية ، على أهمية اقامة مثل هذه الدورات والتى تساهم في اكتساب المهارات والخبرات البحثية المتميزة فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة للسادة الباحثين ومساعديهم داخل مراكز البحوث والجامعات الحكومية والخاصه المصرية.

وأوضح معهد بحوث امراض النباتات، بمركز البحوث الزراعية، أن الدورة التي تستمر فعالياتها لمدة 4 ايام شملت سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة، حول: التعريف بهندسة علوم النانوتكنولوجى وطرق الانتاج الآمن لهذه المواد النانومترية وتوصيفها بالاجهزة العلمية الحديثة، فضلا عن طرق استخدام تلك هذه المواد فى مجال مكافحه المسببات المرضية النباتية، وكيفية توظيف المواد النانومترية فى احداث الصمت الجينى للجينات المسؤلة عن احداث الاصابة داخل النباتات كأحد احدث وسائل الطرق الآمنة فى مجال مكافحة الامراض النباتية.

وأشار مدير معهد بحوث امراض النباتات، بمركز البحوث الزراعية ، التعرف على الضوابط والتشريعات الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)والاتحاد الأوروبي (EU)وكذلك وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الامريكية(EPA) بشأن تطبيقات النانوتكنولوجى بشكل آمن وسليم في قطاع الأغذية والزراعة ، أن الدورة ستتناول التدريب العلمى على اكساب المتدربين الخبرة المعملية لإنتاج بعض المواد النانومترية المتخصصة فى مجال مكافحه الامراض النباتية.