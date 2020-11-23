خطة إحلال وتجديد فى قطاع الكهرباء بمراكز وقرى كفر الشيخ بتكلفة 2 مليون جنيه

وأضاف نورالدين، أن التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن استكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، وذلك في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية، وشملت المشروعات الجديدة إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض ب 5 محولات و 155عامود بمركز ومدينة الرياض بتكلفة 457 الف جنيه، وتم أيضا بمركز ومدينة الرياض تجديد 5 محولات " أبو مصطفى - أبو سالم - الترعة - المسجد - على يونس " وتركيب 51 عامود بتكلفة مالية 356 الف جنيه، تم إحلال وتجديد 4 محولات " أبو شنب - عباس القبليه " وتركيب 60 عامود بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة مالية 182 الف جنيه، وتجديد أيضا 155 عامود بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة مالية 506 الف جنيه.

وأكد محافظ، انه تم إحلال وتجديد 69 عامود و 5'4 كم موصلات بقرى شمال دسوق بتكلفة مالية 294 الف جنيه، وتم إحلال وتجديد 3 محولات و 126 عامود بقرى شمال دسوق بتكلفة مالية 273 الف جنيه، بالإضافه إلى إحلال وتجديد 135 عامود + 1،5كم موصلات بتكلفة إجمالية بلغت 555 الف جنيه، ليبلغ إجمالى الانجازات 2 مليون و 723 الف جنيه.