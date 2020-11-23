اليوم السابع
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خالد صلاح
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خبراء الأمن القومى بالحزب الجمهورى يطالبون ترامب بالاعتراف بهزيمته وتسليم السلطة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:45 م
خبراء الأمن القومى بالحزب الجمهورى يطالبون ترامب بالاعتراف بهزيمته وتسليم السلطة ترامب - بايدن
أ ش أ

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حثت مجموعة من كبار خبراء الأمن القومي في الحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم،الاثنين، أعضاء الكونجرس الجمهوريين على مطالبة الرئيس ، دونالد ترامب بالاعتراف بهزيمته في الانتخابات والبدء على الفور في عملية نقل السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.
 
وجاء في بيان صدر عن أكثر من 100من مسؤولى الأمن القومي السابقين من أعضاء الحزب : "إن رفض الرئيس ترامب السماح بعملية الانتقال الرئاسية يشكل مخاطر كبيرة على أمننا القومي، في الوقت الذي تتصدى فيه الولايات المتحدة لجائحة عالمية وتواجه تهديدات خطيرة من خصوم على المستوى العالمي وجماعات إرهابية وغيرها من القوى"، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في نسختها الإلكترونية.
 
ومن بين الموقعين على البيان، توم ريدج حاكم ولاية بنسلفانيا الأسبق الذي شغل منصب وزير الأمن الداخلي في عهد الرئيس جورج بوش، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الأسبق مايكل هايدن، وجون دي نيجروبونتي الذي شغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية.
 
ودعا البيان "القياديين الجمهوريين - لا سيما من هم في الكونجرس - إلى مطالبة الرئيس ترامب علنا بوقف هجومه المناوئ للديمقراطية على نزاهة الانتخابات الرئاسية".
 
ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن، واستمر في شن محاولة غير ناجحة لقلب نتيجة الانتخابات في العديد من الولايات الرئيسية التي حولت مسار السباق لصالح بايدن، ووفقا للتصويت الشعبي من المتوقع أن يتفوق بايدن على ترامب بهامش يقدر بـ 6 ملايين صوت تقريبا، وفقا للصحيفة.
 
وفي إشارة إلى هذه التطورات، حث المُوقِّعون على البيان القياديين الجمهوريين على أن "يعارضوا بشدة" جهود ترامب "الخطيرة وغير القانونية لتهديد مسؤولي الولايات وتخوفيهم من أجل منع إجراء تصويت في المجمع الانتخابي".
 
ولفتت الصحيفة إلى أن البيان يعد إضافة إلى شكاوى عدد صغير لكن متزايد من الجمهوريين، الذين وصفوا رد فعل ترامب على الانتخابات بأنه "تهديد لأمن البلاد".
 

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جو بايدن

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