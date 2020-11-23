"حياة كريمة" تغير الواقع بقرية عرابة أبو الدهب فى سوهاج.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

عقد أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج اجتماعا مع وحدة تنسيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة للوقوف على آخر أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية "عرابة أبو الدهب" بمركز سوهاج، بحضور المستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي مديريات الشباب والرياضة والصحة والطرق، والتربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي .

وتم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقرية عرابة أبو الدهب، حيث وصلت نسبة التنفيذ بمحطة الرفع بالقرية إلى 85% ويمكن استقبالها للمياه خلال شهرين إلى 4 أشهر حتى يتم الانتهاء من المزرعة على مساحة 230 فدانا خلال 6 أشهر، كما تم الانتهاء من الشبكة بنسبة 100% ويمكن استخدامها فى 15 ديسمبر المقبل، وجاري الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير بالمدرسة الصناعية خلال 15 يوما، بالإضافة إلى الانتهاء من الوحدة الصحية للأمومة والطفولة قريبا.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه سيتم عقد بروتوكول تعاون بين المحافظة وجامعة سوهاج للاستفادة من مشروعات التخرج لطلاب كلية الهندسة في القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، خاصة بقرية عرابة أبو الدهب ووضع التصميمات والرسومات الخاصة بمداخل ومخارج القرية، بالإضافة إلى الرسومات الخاصة بسور مركز شباب القرية، لافتا إلى أن التعاون مع طلاب كلية الهندسة لا يقتصر فقط على مبادرة "حياة كريمة" ولكن تهدف المحافظة إلى الاستفادة منهم في مختلف المشروعات التنموية.

وأكد "القاضى" على قيام لجنة مشكلة من التربية والتعليم، والأبنية التعليمية، ومديرية الصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة، ومديرية الطرق، والجمعيات المشاركة بمبادرة "حياة كريمة" والمستشار الهندسي للمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالمرور الميداني والمعاينة على الطبيعة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بقرية عرابة أبو الدهب، وعرض تقرير بالموقف الحالي والمستقبلي على المحافظ .



اجتماع نائب محافظ سوهاج لمناقشة تطورات حياة كريمة بالقرية



اجتماع نائب محافظ سوهاج