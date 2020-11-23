حبس 3 عاطلين وراء عصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى النزهة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة النزهة ،حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق ، كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى النزهة، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من شخصين بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم مُستقلين دراجة نارية "تروسيكل" إستوقفهما (أحد الأشخاص) إدعى حيازته كمية من الخردة ورغبته فى بيعها وإتفق معهما على التقابل بأحد الشوارع بدائرة القسم لإتمام عملية البيع ، وفور وصولهما للمكان المتفق عليه مُستقلان دراجة نارية "تروسيكل" فوجئا بقيامه وبصحبته آخران بتهديدهما بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم وإستولوا منهما على (الدراجة النارية - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) كرهاً عنهما ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض" مطواة ، سكين" والمستخدمان فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى والهاتفان المستولى عليهم بمسكنهم ، كما تم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بأحد الجراجات بدائرة القسم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.