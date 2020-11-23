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حبس عامل متهم بتعذيب ابنته انتقامًا من والدتها بمنطقة أوسيم

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:45 م
حبس عامل متهم بتعذيب ابنته انتقامًا من والدتها بمنطقة أوسيم حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه فى واقعة تعذيب ابنته بمنطقة أوسيم؛ بسبب خلافات مع والدتها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

يجري ضباط الإدارة العامة المباحث الجيزة تحريات في واقعة اتهام عامل بتعذيب ابنته في أوسيم، بسبب خلافات أسرية مع والدتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد اتهام عامل بتعذيب ابنته البالغة من العمر ما يقرب من 3 سنوات، والتسبب في إصابتها بعدة حروق وكدمات.

وتبين من خلال التحريات أن المتهم منفصل عن والدة الطفلة، وتربط بينهما خلافات أسرية سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.


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