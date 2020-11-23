حبس ربة منزل بتهمة سرقة حقائب السيدات فى عين شمس 4 ايام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس بحبس ربة منزل 4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامها بسرقة حقيبة من محل وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن قيام إحدى السيدات بسرقة حقيبة يد رجالي بأسلوب المغافلة، من داخل إحدى المحلات التجارية الكائنة بمنطقة عين شمس.

وبالفحص تم التوصل إلى المجني عليه مالك محل إلكترونيات، مقيم بذات المنطقة، والذي أفاد بقيامه بنشر مقطع الفيديو عقب اكتشافه الواقعة، وعدم تحرير محضر بالواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل)، مقيمة بذات المنطقة، لها معلومات جنائية وأقرت بارتكابها الواقعة، وبإرشادها تم ضبط الحقيبة المستولى عليها بمسكنها وبداخلها مبلغ مالي وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.