أعلنت السلطات الصحية فى جورجيا، اليوم الاثنين، تسجيل 3 آلاف و958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 108 آلاف و690 حالة على مستوى البلاد.
وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) - على موقعها الإلكترونى - بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 89 ألفا و170 حالة؛ بعد تسجيل 3531 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 1012 حالة عقب تسجيل 36 وفاة جديدة منذ أمس.. بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 18 ألفا و482 حالة.
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