وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) - على موقعها الإلكترونى - بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 89 ألفا و170 حالة؛ بعد تسجيل 3531 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 1012 حالة عقب تسجيل 36 وفاة جديدة منذ أمس.. بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 18 ألفا و482 حالة.