جارديان: وفاة كل دقيقة بأمريكا من كورونا مع اقتراب إصابات العالم من 60 مليون

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الولايات المتحدة تشهد وفاة واحدة كل دقيقة فى الولايات المتحدة بسبب كوفيد 19. وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لتقديرات جامعة جونز هوبكينز، توفى 1448 شخص فى الولايات المتحدة يوم الجمعة، وهو ما يعادل فرد كل دقيقية، كما أشار ستيفين دينيس ، الصحفى بوكالة بلومبرج. كما أظهرت الأرقام أيضا ارتفاعا فى أعداد من يتم علاجهم بالمستشفيات.

وقال موقع كو 11 المحلى الأمريكى إنه مع بدء أسبوع عيد الشكر، ارتفع عدد الوفيات بسبب ارتفاع عدد من يتم علاجهم بالمستشفيات، وهناك الكثير منهم فى تكساس. ونقل الموقع عن خبير الأمراض المعدي بيتر هوتز قوله إن الأمور تزداد سوءا وتبدو مرعبة فى الجزء الغربى من الولاية.

وفى منطقة إل باسو بتكساس، تم نشر الحرس الوطنى فى منطقة المشرحة للمساعدة فى ظل ارتفاع عد جثامين المتوفين. وبلغ إجمالى الحالات المصابة بكورونا على مستوى العالم 58.563.451، وفقا لجامعة جونز هوبكينز، مع تبقى أقل من 2.5 مليون حالة للوصول إلى حاجز الـ 60 مليون.

ومع متوسط الإصابة العالمى الحالى بحوالى 600 ألف يوميا، فإنه من المرجح أن يتجاوز إجمالى الإصابات 60 مليون هذا الأسبوع، فى حين أنها تجاوزت 50 مليون حالة قبل ثلاثة أسابيع.

ويقترب عدد الوفيات عالميا من 1.4 مليون، ويقف حاليا عند 1.386.465 وفاة.