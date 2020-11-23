اليوم السابع
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توافد المواطنين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النواب بالبحيرة.. صور

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:11 ص
توافد المواطنين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النواب بالبحيرة.. صور تأمين اللجان
البحيرة - ناصر جودة

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توافد منذ قليل، مواطنى البحيرة على لجان انتخابات مجلس النواب للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى والتى يتنافس فيها 36 مرشحا للفوز بـ 18 مقعدا فى 9 دوائر انتخابية  بالمحافظة، وكثفت قوات الأمن من تواجدها امام لجان الانتخابات  لتأمينها ومنع أى خلل يعيق انتظام العملية الانتخابية.

من جانبه، أكد اللواء هشام هشام آمنة محافظ البحيرة، إتمام الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وجاهزية اللجان والمقار الإنتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وكذلك تكثيف أعمال التعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة .

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمتابعة تركيب مظلات أمام اللجان، وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الإجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

وأكد محافظ البحيرة على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 653 مركزا انتخابيا يضم 1296 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و12 ألفا بعدد  9 دوائر انتخابية يتنافس بها 36 مرشحا خلال جولة الإعادة للتنافس على 18 مقعدا.

واوضح محافظ البحيرة، أنه تم ربط مركز العمليات الرئيسي بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ .

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.

 

الناخبين يتوافدون على اللجان
 

 

أمام اللجان
 

 

تأمين اللجان
 

 

توافد الناخبين
 

 

 

 


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