اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:21 م
خالد صلاح
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تفحم شخصين فى انقلاب سيارة محملة "غاز" بأسيوط

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:12 م
تفحم شخصين فى انقلاب سيارة محملة "غاز" بأسيوط اسعاف - أرشيفية
أسيوط فريق المحافظات

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لقى شخصان مصرعهما بعد تفحم جثتيهما نتيجة انقلاب سيارة محملة بمواد ملتهبة "غاز" على كوبرى الهضبة وتفحمها بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط.

 

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بانقلاب سيارة محملة بمواد ملتهبة "غاز" على كوبرى الهضبة بقرية درنكة.

 

وبانتقال الإسعاف تبين انقلاب السيارة، وتفحمها، وتبين تفحم جثتين كانا بداخلها جار تحديد هويتهما.

 

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور واستكمال الاجراءات القانونية.


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