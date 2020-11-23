تفاصيل 3 بروتوكولات وقعتهم العدل ضمن فعاليات المعرض الدولى للتكنولوجيا

كتب إبراهيم قاسم

وقعت وزارة العدل اليوم الاثنين 3 بروتوكولات تعاون فعاليات معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، انطلاقًا من استراتيجية الدولة نحو بناء مجتمع رقمى، وتفعيل نظم التحصيل الإلكترونية، واتساقًا مع رؤية الوزارة فى إنفاذ منظومة التقاضى عن بعد.

وزير العدل فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

وزير العدل يشارك فى المعرض الدولى للتكنولوجيا

وقع كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بروتوكول تعاون يستهدف قيام الجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بإجراء كافة المعاملات القانونية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية من خلال استخدام المنصة الإلكترونية لتلك المحاكم وذلك على مرحلتين:

- المرحلة الأولى تتمثل في اتصال الهيئات العامة والشركات القابضة بالمنصة الإلكترونية.

- المرحلة الثانية تتمثل في اتصال كافة الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بها، وذلك تباعا وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين المختصين.

بروتوكول تعاون بين وزيري العدل والبترول

وزيرا العدل والبترول

كما وجه وزير العدل، بتوقيع بروتوكولى تعاون بين وزارة العدل من جهة، وبنك مصر وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance من جهة أخرى، الأول يتم بمقتضاه تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلى ATM، ونقاط البيع الإلكترونية POS، والهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت، والثانى لدعم تدريب خبراء إعادة الهيكلة للمحاكم الاقتصادية.

وزيرا العدل والبترول

كما قام المستشار أحمد خيرى، مساعد وزير العدل بتوقيع بروتوكولى التعاون ممثلا عن وزارة العدل من جهة، وكل من وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance من جهة أخرى .

بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وبنك مصر

يأتى توقيع البروتوكولات ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة للتكنولوجيا، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشارك فيه وزارة العدل لأول مرة من خلال جناح رئيسى خاص بها يبرز أحدث الخدمات الإلكترونية والمشروعات التكنولوجية التى استحدثتها وزارة العدل.