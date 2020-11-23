اليوم السابع
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تفاصيل تصالح "إيساف" مع أستاذ جامعى وشرطى سابق اتهماه بالاعتداء عليهما بالضرب

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:50 م
تفاصيل تصالح "إيساف" مع أستاذ جامعى وشرطى سابق اتهماه بالاعتداء عليهما بالضرب إيساف
كتب أحمد الجعفرى

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بعد عدة أشهر من المشاجرة التي نشبت بين الفنان إيساف وشخص آخر من طرف مع أستاذ جامعى وشرطي سابق، داخل أحد المطاعم بمنطقة العجوزة، وصدور حكم غيابي من محكمة جنح مستأنف العجوزة بحبس الفنان 6 أشهر، انتهت القضية بتصالح الطرفين.

الفنان "إيساف" أجرى معارضة استئناف على الحكم الصادر ضده غيابيًا من محكمة جنح مستأنف العجوزة، وتم تحديد جلسة أمس الأحد لنظر الاستئناف المقدم من جانبه، وخلال الجلسة تواجد الفنان إيساف والمجني عليهم، وأقروا أمام هيئة المحكمة بالتصالح.

محكمة جنح مستأنف العجوزة بعد انتهاء الجلسة وإقرار الطرفين بالتصالح أصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه، وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بين الطرفين.

كشفت التحقيقات، أن المطرب اعتدى بالضرب على المجني عليهما هو وشخص آخر، بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة العجوزة.

وقدم المجني عليهما تقريرا طبيا يفيد بالإصابات التى لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.


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