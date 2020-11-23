اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 4 متهمين وراء النصب على 37 مواطن فى المعادى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:12 م
تجديد حبس 4 متهمين وراء النصب على 37 مواطن فى المعادى محكمة ،ارشيفية
كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على 37 موطنا والاستيلاء على أموالهم.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على 4 اشخاص لنصبهم على 37 مواطن والاستيلاء على أموالهم بعد انشاء شركة وهمية بالمعادى، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من 3 مواطنين ومفوضين من (37 شخص مُحددين) لتضررهم من 4 أشخاص، لقيامهم بإنشاء شركة للتوظيف بالخارج كائنة بدائرة القسم والاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم نظير تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد المبالغ واتهموهم بالنصب عليهم.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


النصب

النصب على المواطنين

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة