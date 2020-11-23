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تجديد حبس عاطل متهم بقتل موظف لاعتقاده بالإرشاد عن نشاطه فى المخدرات بإمبابة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:43 م
تجديد حبس عاطل متهم بقتل موظف لاعتقاده بالإرشاد عن نشاطه فى المخدرات بإمبابة حبس - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى - سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل متهم بقتل موظف وصاحب محل بمنطقة إمبابة؛ لاعتقاده بإرشاد أجهزة الأمن عن نشاطه غير المشروع فى تجارة المخدرات بإمبابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل موظف في منطقة إمبابة انتقامًا منه؛ لاعتقاده بإرشاده عن نشاطه غير المشروع في تجارة المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم ترصد للمجني عليه البالغ من العمر 40 عامًا أمام محل تجارى مملوك له في منقطة إمبابة، وسدد له طعنة نافذة من سلاح أبيض أودت بحياته في الحال.

 

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الجيزة

امبابة

مخدرات

الاتجار بالمخدرات

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