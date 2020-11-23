تجدد حبس المتهمين بالتعدى على طالب جامعى بقصد السرقة فى الغربية

الغربية عادل ضرة

قررت محكمة جنح مستأنف مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار أحمد صبحي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد الذقلي وإسلام عبد السميع، تجديد حبس المتهمين بالتعدى على طالب جامعى بالضرب بسلاح أبيض وسرقة مبلغ 8000 جنيه منه، بالنسبة للمتهم الأول 45 يوما وباقي المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، في الجناية رقم 1719/2020 جنايات مركز المحلة.

وكانت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد قررت تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد قيامهم بالتعدى على طالب جامعى بأسلحة بيضاء وإصابته بجروح بالغة بالرأس والقدم وسرقة متعلقاته الشخصية ومبلغ 8 آلاف جنيه.

وكان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، بوصول على عبد الرحمن رمضان أبو زيد طالب جامعى لمستشفى المحلة العام مصاب بجروح قطعية بالرأس والقدم.

وبسؤال المجنى عليه اتهم كلا من "مصطفي.ع.س" وشهرته سمكة محبوس، بالاشتراك مع كل من "محمد.ا.ا" وشهرته حماصة الجهنمى مسجل شقى خطر، و"مصطفي.ا" بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات، بعد أن دخلوا عليه شادر الخشب الخاص بوالده وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء وأحدثوا ما به من إصابات، وسرقوا مبلغ 8000 جنيه منه وفروا هاربين، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.