تباين سعر اليورو اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 23-11-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.47 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

وأظهر مسح اليوم الاثنين أن أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو سجلت انكماشا حادا الشهر الجاري إذ أجبر تجدد إجراءات العزل العديد من الشركات العاملة بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل على إغلاق أبوابها مؤقتا رغم أن أنباء لقاحات محتملة عززت الآمال حيال عام 2021.

وأشار استطلاع لرويترز الأسبوع الماضي إلى أن اقتصاد الكتلة في سبيله لتسجيل ركود مع اجتياح الموجة الثانية من فيروس كورونا أوروبا، لكن اليوم الاثنين قالت شركة أسترازينيكا إن لقاحها سيكون فعالا بنسبة 90% دون أي آثار جانبية.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



18.46 جنيه للشراء .

18.59 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.47 جنيه للشراء .

18.67 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر



18.47 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



18.49 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



18.46 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.48 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.44 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.