اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوريس جونسون: قيود كورونا المفروضة فى بريطانيا ستنتهى 2 ديسمبر

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:57 م
بوريس جونسون: قيود كورونا المفروضة فى بريطانيا ستنتهى 2 ديسمبر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، إنه يرى طريقا للخروج من أزمة كورونا، وسينجح العام المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفًا أن قيود كورونا فى بريطانيا ستنتهى فى الثانى من ديسمبر.

 

وأظهر مسح اليوم الإثنين، أن نشاط قطاع الأعمال البريطاني انكمش في نوفمبر، بينما تعصف موجة جديدة من قيود مكافحة فيروس كورونا بقطاع الخدمات الضخم، لكن أنباء عن احتمال التوصل إلى لقاحات دعمت الآمال حيال 2021.

 

وهبطت قراءة أولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات المجمع، وهو مقياس لنمو القطاع الخاص، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 47.4 في نوفمبر من 52.1 في أكتوبر.


بريطانيا

كورونا

جونسون

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة