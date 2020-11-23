بوريس جونسون: قيود كورونا المفروضة فى بريطانيا ستنتهى 2 ديسمبر

كتب أحمد عرفة

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، إنه يرى طريقا للخروج من أزمة كورونا، وسينجح العام المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفًا أن قيود كورونا فى بريطانيا ستنتهى فى الثانى من ديسمبر.

وأظهر مسح اليوم الإثنين، أن نشاط قطاع الأعمال البريطاني انكمش في نوفمبر، بينما تعصف موجة جديدة من قيود مكافحة فيروس كورونا بقطاع الخدمات الضخم، لكن أنباء عن احتمال التوصل إلى لقاحات دعمت الآمال حيال 2021.

وهبطت قراءة أولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات المجمع، وهو مقياس لنمو القطاع الخاص، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 47.4 في نوفمبر من 52.1 في أكتوبر.