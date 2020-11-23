اليوم السابع
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بلينكين يؤكد ترشيحه لمنصب وزير الخارجية ويؤكد: مهمة سأقوم بها من كل قلبى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:53 م
بلينكين يؤكد ترشيحه لمنصب وزير الخارجية ويؤكد: مهمة سأقوم بها من كل قلبى أنتوني بلينكين المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكى
كتبت رباب فتحى

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قال أنتونى بلينكين، النائب السابق لوزير الخارجية الأمريكية، ردا على الإعلان أن جو بايدن سيرشحه لمنصب وزير الخارجية المقبل فى تغريدة على تويتر: "الرسائل التى تلقيتها من الأصدقاء والزملاء خلال الـ15 ساعة الماضية تجعلنى أشعر بالتواضع".

وأضاف "يشرفنى أن أعلن رسميًا عن ترشيحي لمنصب وزير الخارجية إذا تم التأكيد، فهذه مهمة سأقوم بها من كل قلبى".

وخدم بلينكين فى عدد من المناصب العليا فى ظل إدارة أوباما، بما فى ذلك العمل كمستشار للأمن القومي لبايدن خلال فترة ولاية أوباما الأولى.

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن اختيار انتونى بلينكين، وزيرا للخارجية فى إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن تعكس اختلاف حاد فى ملف السياسة الخارجية بالممقارنة بعهد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حيث سيسعى لرأب الصدوع مع الحلفاء الغربيين.

وأشارت الصحيفة إلى محادثة مع بلينكين  فى سبتمبر 2016 مع جروفر، شخصية من شارع سمسم ، حول موضوع اللاجئين، موجهًا للأطفال الأمريكيين الذين قد يكون لديهم زملاء جدد من بلدان بعيدة.

و قال بلينكين للدمية الزرقاء: "لدينا جميعًا ما نتعلمه ونكسبه من بعضنا البعض حتى عندما لا يبدو للوهلة الأولى أن لدينا الكثير من القواسم المشتركة".

 


انتونى بلينكين

وزير الخارجية الامريكى الجديد

جو بايدن

البيت الابيض

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