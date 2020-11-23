بعد تعيين بايدن لها رئيسة للاستخبارات الوطنية .. أفريل هاينز أول امرأة تشغل هذا المنصب

كتب أحمد عرفة

عين الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أفريل هاينز رئيسة للاستخبارات الوطنية لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن يعلن اليوم عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومى والمخابرات.

وكلف الرئيس الأمريكى المنتخب رسميا أنتونى بلينكن بتولى وزارة الخارجية فى إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.

واختار الرئيس الأمريكى المنتخب أليخاندرو كايوركاس وزيرا للأمن الداخلى فى إدارته، وليندا توماس جريفيلد مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعين جايك سوليفان مستشارا للأمن القومى.