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انطلاق قافلة طبية بقرية نزلة البدرمان فى المنيا ضمن "حياة كريمة" اليوم

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:00 ص
انطلاق قافلة طبية بقرية نزلة البدرمان فى المنيا ضمن "حياة كريمة" اليوم قافلة طبية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس، والتى تستمر على مدار يومين بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر حتى 24 نوفمبر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.


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