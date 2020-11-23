اليوم السابع: مصر مستقرة ائتمانيا بشهادة دولية

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تأكيد المؤسسات الدولية الاقتصادية على أن مصر مستقرة ائتمانيا، ومتابعة قرار الحكومة بمنح 6 أشهر انتقالية لضبط التوسع العمرانى، والانتهاء من الملامح الأولى لخطة البناء الجديدة لحين وضع الضوابط الكاملة وعرضها على رئيس الجمهورية، وإعلان قرعة الدورى للموسم الجديد.

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