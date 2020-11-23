اليوم السابع
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خالد صلاح
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الهند تسجل 44059 إصابة جديدة بفيروس كورونا و511 وفاة خلال 24 ساعة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:23 ص
الهند تسجل 44059 إصابة جديدة بفيروس كورونا و511 وفاة خلال 24 ساعة كورونا في الهند
أ ش أ

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سجلت الهند 44 ألفا و59 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و139 ألفا و866 شخصا.
 
وذكرت وزارة الصحة- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 511 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 133 ألفا و738 وفاة.
 
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 443 ألفا و486 حالة.
 
وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و562 ألفا و642 شخصا بزيادة قدرها 41 ألفا و24 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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