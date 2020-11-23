النيابة تطلب تحريات سقوط 4 عمال أجانب سرقوا 410 آلاف جنيه من شركة فى السلام

طلبت نيابة السلام، تحريات المباحث فى واقعة ضبط 4 عمال أجانب لسرقتهم 410 آلاف جنيه من داخل شركة استيراد بالسلام، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من صاحب شركة استيراد وتجارة الأقمشة، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 410 آلاف جنيه من داخل المكتب الخاص بالشركة ملكه، واتهم فى ذلك عاملا بالشركة محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" ومقيم بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو فى حقه بالاشتراك مع 3 آخرين "يحملون جنسية أجنبية"، مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف أحدهم بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها خطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك استغل حيازته مفاتيح الشركة محل عمله، واستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وتوجهوا لمقر الشركة وتمكنوا من الدخول باستخدام المفتاح حيازته، والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه من داخل درج المكتب، ولاذوا بالفرار، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة بمسكن أحدهم، كما تم بإرشادهم ضبط 3 هاتف محمول وجهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن"، أقروا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.