اليوم السابع
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القوات البحرية الألمانية تجرى عملية تفتيش لسفينة تركية فى شرق المتوسط

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:27 م
القوات البحرية الألمانية تجرى عملية تفتيش لسفينة تركية فى شرق المتوسط سفينة تركية
كتب سمير حسنى

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نفذت سفينة ومروحية عسكرية ألمانية عملية تفتيش سفينة تركية شرق المتوسط، ضمن مهمة إيرينى، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

فى غضون ذلك، تنتاب تركيا حالة من القلق، مع اقتراب الاتحاد الأوروبى من فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، ما دفع أردوغان لتراجع لافت، داعيًا الدول الأوروبية إلى "تأسيس تعاون مثمر" و"الوفاء بالوعود"، رغم حالة الشد والجذب التى شهدتها علاقات الطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفى مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، عقد عبر الفيديو، قال أردوغان مساء الأحد مخاطبًا الاتحاد الأوروبي: "أوفوا بوعودكم التى قدمتموها لبلادنا بدءا من العضوية الكاملة وحتى ملف اللاجئين لنؤسس معا تعاونا أوثق ومثمرا أكثر".

التصريحات التى أطلقها أردوغان، قابلتها باريس بتعليق على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان، حيث قال أن دعوات تركيا للحوار والتهدئة "غير كافية"، مشددًا على أن تركيا مطالبة بأفعال لا أقوال.

وقال لودريان فى تصريحاته التى تأتى قبل أيام من انعقاد المجلس الأوروبى المقرر بداية ديسمبر، والذى سينظر فى ملف فرض العقوبات على تركيا بسبب انتهاكات النظام التركى المتكررة تجاه دول الاتحاد وفى مقدمتها فرنسا وقبرص واليونان.

وأضاف لودريان بحسب ما نشرته شبكة فرانسا 24 : "لا يكفى أن نلاحظ منذ يومين أو ثلاثة أيام، تصريحات تهدئة من جانب الرئيس التركى، ينبغى أن تكون هناك أفعال". 


سفينة تركية

المانيا

تركيا

ليبيا

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