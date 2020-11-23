"القاهرة" تستجيب لشكو من أعمدة إنارة مكشوفة بجوار نادى السكة في مدينة نصر

كتبت- نهى عبد النبى و سيد الخلفاوى

أكدت محافظة القاهرة فى استجابة سريعة منها لشكوى واردة لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع، تحت عنوان "قارىء يشكو من وجود أعمدة إنارة مكشوفة بجوار نادى السكة بمدينة نصر"، أنه سيتم مراجعة أعمدة الإنارة في المنطقة بالتنسيق بين الحى وإدارة الإنارة لإزالة أسباب الشكوى حفاظا على أرواح المارة والسكان.

وكان القارئ محمد شريف محمد من محافظة القاهرة، أرسل شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، تضرر فيها سكان مدينة نصر من وجود اعمدة انارة مكشوفة بجوار سور نادى السكة، وقال القارىء خلال رسالته:" يوجد الكثير من اعمدة الانارة المكشوفة بجانب سور نادى السكة بمدينة نصر حيث يتم استخدامها فى انارة الاعلانات أعلى أعمدة الانارة مما يسبب خطر كبير على المارة فى حالة سقوط الأمطار".

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".